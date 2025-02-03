Özel Güvenlik Görevlisi 2025 ÖGG sınavı, 9 Şubat Pazar günü yapılacak. Bu sınav, 113. Özel Güvenlik ÖGG Temel Eğitim sınavı ile 89. Yenileme Eğitim sınavını da kapsayacak.

ÖGG 2025 sınavına kimler başvurabilir?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenlerin başvuru için yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Silahlı görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamış olmak.

Temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.