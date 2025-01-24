2025 yılı Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. 97. kez düzenlenecek olan ödül töreninde, "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla dikkatleri üzerine çekerken, "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri de 10 adaylıkla öne çıktı. Los Angeles'ta gerçekleşecek olan bu yılki törenin sunuculuğunu ise ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek. 2 Mart'ta gerçekleşecek törenin heyecanı şimdiden sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

En iyi film adayları:

Anora

Emilia Perez

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part 2

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En iyi kadın oyuncu adayları:

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Tores, I'm Still Here

En iyi erkek oyuncu adayları:

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

En İyi Yönetmen Adayları:

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Perez

Coralie Fargeat, The Substance

En iyi prodüksiyon tasarımı adayları:

The Brutalist

Conclave

Nosferatu

Dune: Part 2

Wicked

En iyi makyaj ve saç adayları:

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En iyi uyarlama senaryo adayları:

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

En iyi görüntü yönetmeni adayları:

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

En iyi ses adayları:

A Complete Unknown

Dune: Part 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

En iyi kurgu adayları:

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

En iyi belgesel film adayları:

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

En iyi kısa animasyon filmi adayları:

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!