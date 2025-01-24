2025 yılı Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. 97. kez düzenlenecek olan ödül töreninde, "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla dikkatleri üzerine çekerken, "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri de 10 adaylıkla öne çıktı. Los Angeles'ta gerçekleşecek olan bu yılki törenin sunuculuğunu ise ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek. 2 Mart'ta gerçekleşecek törenin heyecanı şimdiden sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.
En iyi film adayları:
Anora
Emilia Perez
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part 2
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En iyi kadın oyuncu adayları:
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here
En iyi erkek oyuncu adayları:
Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez
En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
En İyi Yönetmen Adayları:
Sean Baker, Anora
Brady Corbet, The Brutalist
James Mangold, A Complete Unknown
Jacques Audiard, Emilia Perez
Coralie Fargeat, The Substance
En iyi prodüksiyon tasarımı adayları:
The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked
En iyi makyaj ve saç adayları:
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
En iyi uyarlama senaryo adayları:
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Perez
Nickel Boys
Sing Sing
En iyi görüntü yönetmeni adayları:
The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
En iyi ses adayları:
A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
En iyi kurgu adayları:
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
En iyi belgesel film adayları:
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
En iyi kısa animasyon filmi adayları:
Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!