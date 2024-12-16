UEFA, 2025 Süper Kupa maçının İtalya'nın Udine kentinde oynanacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadele, 13 Ağustos 2025'te Friuli Stadı’nda yapılacak.

Udine şehri, bu önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olmasıyla futbolseverlerin dikkatini çekerken, organizasyonun İtalya'daki futbol kültürüne katkı sağlaması bekleniyor. UEFA tarafından yapılan açıklamada, stadın müsabakaya hazır hale getirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılacağı belirtildi.