Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK’nın bazı belediye şirketlerine haciz işlemi başlatmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, belediyenin vergi veya SGK borcu olmadığını belirterek, haczin sadece belediyeye bağlı 6 şirketi kapsadığını ifade etti.

Başkan Yavaş açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur" dedi.

Haciz uygulanan şirketler ve borç tutarları

Yavaş, haciz işlemi uygulanan şirketler ve borç tutarlarını şu şekilde açıkladı:

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

Anket A.Ş.: 107 bin TL

Desteklere devam mesajı

Başkan Yavaş, haciz kararının sosyal yardım projelerini etkilemeyeceğini belirterek, “Onlar, ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar’ diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.



Haciz uygulanan… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 16, 2024

"Uzlaşma taleplerimizi reddettiniz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Yavaş, "Sayın Bakan Vedat Işıkhan 22 yıldır SGK'yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. 3 olan belediye sayımız da 16’ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir" dedi.

Sayın Bakan @isikhanvedat 22 yıldır SGK’yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50’den alıp yüzde 60’a çıkardı. 3 olan… — Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) December 16, 2024