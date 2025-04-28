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Basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerin kartları, baskı sürecinin tamamlanmasının ardından İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlükleri aracılığıyla dağıtılacak. Basın kartları, gazetecilerin kimliklerini belgeleyen önemli bir araç olarak, mesleki hak ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde kullanılacak.

2025 yılı birinci Basın Kartı Komisyonu sonuçları, medya mensupları tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale geldi. Komisyon, gazetecilerin başvurularını değerlendirerek, basın kartı almaya hak kazananları belirledi. Başvuru sahipleri, www.turkiye.gov.tr/cib-komisyon-sonucu-sorgulama adresinden sonuçlara ulaşabiliyor.

2025 yılı birinci Basın Kartı Komisyonu’nda değerlendirilen medya mensuplarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğinde 28 Nisan’da yapılan toplantının ardından, basın kartı almaya hak kazanan gazetecilerin isimleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

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