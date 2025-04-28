Aydın'da 29 Nisan günü sıcaklıklar artarken, gökyüzü açık olacak. Öğleden sonra ise hafif rüzgar etkili olacak.

Aydın'da 29 Nisan 2025 günü hava, sıcaklıkların artmasıyla birlikte açık olacak. Şehir genelinde gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 25°C'yi aşması bekleniyor. Akşam saatlerine doğru ise hava daha serinlemeye başlayacak ve rüzgar hafifçe etkili olacak.

29 Nisan 2025 Salı günü Aydın'da hava nasıl olacak?

Aydın'da 29 Nisan 2025 günü, sabah saatlerinden itibaren güneşli bir hava bekleniyor. Şehirde genel olarak açık bir hava hakim olacak. Sabahın erken saatlerinde 18°C civarında olan sıcaklık, öğle saatlerine doğru hızla artacak ve 25°C'ye kadar çıkacak. Öğleden sonra, yerel olarak hafif rüzgarlar da görülebilecek, ancak herhangi bir yağış beklenmiyor.

Aydın'da sıcaklıklar yükseliyor

Gün boyunca sıcaklıkların artacağı Aydın'da, öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 28°C civarında olabilir. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklıkların 18°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, akşam dışarıda vakit geçireceklerin üzerlerine hafif bir mont alması tavsiye ediliyor.

Aydın'da 29 Nisan günü için saatlik hava durumu tahminini aşağıda bulabilirsiniz:

Saat Sıcaklık Hava Durumu 08:00 18°C Açık Hava 10:00 20°C Açık Hava 12:00 25°C Açık Hava 14:00 28°C Açık Hava 16:00 27°C Hafif Rüzgar 18:00 23°C Açık Hava 20:00 18°C Hafif Rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü - Aydın hava durumunu görmek için tıklayın.