Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen adaylar, 2025 yılı için ön kayıt başvurularını ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti, anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta ve yaşlılar için özel durumlar

Engelli, hasta veya yaşlı olan adaylar, müracaatlarında hacca daha önce hiç gitmemiş bir kişiyi refakatçi olarak kaydettirebilecekler.

Çocuklar ve grup başvuruları

0-12 yaş arası çocuklar için ön kayıt yapılabilecek. Bu çocuklar ebeveynlerinin kura katsayılarını etkilemeyecek. Akrabalık bağı olmayan gruplar, 7 kişiyi geçmemek kaydıyla tek bir kura numarası ile başvurabilecek. Akrabalık bağı olanlar da belgeleriyle müracaat ederek tek kura numarasından yararlanabilecekler.

Önemli tarihler

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son başvuru tarihi bugün. Başvurular için tıklayın...