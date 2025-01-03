Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri için 2025 yılı asgari ücret tarifesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Defter tutma ve diğer işlem ücretleri

Yeni tarifeye göre, defter tutma bedelleri 411 lira ile 9 bin 351 lira arasında değişecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, kuruluş işlemleri için 11 bin 632 liraya kadar ücret talep edebilecek. İşlemde yapılacak değişiklikler için ise ücretler 12 bin 498 liraya kadar çıkabiliyor.

Sürücüler ve müşteriler için dikkat edilmesi gerekenler

Yeni asgari ücret tarifesiyle, muhasebe hizmetlerinin maliyetlerinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Müşterilerin işlem başına ödeyeceği ücretler, hizmet türüne göre farklılık gösterecek. Bu gelişme, serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetlerine başvuracak olan vatandaşlar için dikkate alınması gereken bir unsur olacak.