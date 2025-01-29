2025 yılı için Türkiye vatandaşları için, pasaportlarıyla vizesiz seyahat edebilecekleri 97 ülke listesi T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Seyahat severler için büyük avantaj sağlayan bu ülkeler, tatil planları yapanlar için çeşitli kıtalarda farklı kültürler keşfetme imkanı sunuyor. Peki, vizesiz seyahat etmek, sıkışık vize prosedürlerinden kaçınmak isteyenler için büyük kolaylık olacak vizesiz ülkeler hangileri?

2025 yılı itibariyle Türkiye’den vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin sayısı 97'ye çıkmış durumda. Hem Avrupa, Asya, Afrika hem de Okyanusya ve Güney Amerika’da yer alan birçok ülke, Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabileceği noktalar arasında yer alıyor.

Öne çıkan vizesiz ülkeler:

Avrupa: Andorra, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna

Andorra, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Ukrayna Kuzey Amerika: Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Jamaika, Saint Lucia

Antigua ve Barbuda, Barbados, Belize, Jamaika, Saint Lucia Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Peru

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Peru Afrika: Fas, Seyşeller, Botsvana, Tunus, Mauritius

Fas, Seyşeller, Botsvana, Tunus, Mauritius Asya: Japonya, Güney Kore, Endonezya, Hong Kong, Tayland, Ürdün

Japonya, Güney Kore, Endonezya, Hong Kong, Tayland, Ürdün Okyanusya: Fiji, Samoa, Solomon Adaları, Vanuatu, Palau

Vizesiz seyahat nedir?

Vizesiz seyahat, pasaportunuzla belirlenen ülkelere vize almanıza gerek kalmadan giriş yapabilme imkanı sunar. Bu sayede, konsolosluk işlemleriyle uğraşmadan, yalnızca pasaportunuz ile seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak her ülkenin kendi kuralları ve şartları olabileceğinden, pasaportunuzun geçerlilik süresinin en az 6 ay olması gerektiğini unutmamalısınız.

Vizesiz seyahat için şartlar

Vizesiz seyahat edebilmek için genellikle pasaportunuz yeterli olsa da, bazı ülkelerde girişte belirli bir süre boyunca kalma izni verilebilir. Örneğin, Jamaika ve Saint Lucia gibi bazı ülkeler Türk vatandaşlarına 180 gün süreyle vizesiz giriş imkanı sunarken, bazı ülkeler 30 gün ya da 90 gün ile sınırlı kalabiliyor. Ayrıca, seyahat ettiğiniz ülkede ek belgeler (turist kartı gibi) gerekebilir.

Örnekler:

Küba: Vizesiz giriş için turist kartı almak yeterlidir.

Vizesiz giriş için turist kartı almak yeterlidir. Libya: 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Türk vatandaşları için vizesiz giriş yapılabilir.