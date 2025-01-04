Atek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekinalp 2025 yılı için inşaat sektörünün beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yüksek mevduat faizleri ve piyasa şartları nedeniyle 2024 yılında konut satışlarının bir hayli düştüğünü belirten Ahmet Tekinalp, ancak Atek Holdingin bu olumsuzluktan etkilenmediğini söyledi. Tekinalp; ‘’Başarılı projelerle ilerliyoruz; Global konut sektöründeki artışların maliyet hesaplarını ve kar marjlarını kontrol edip sürekli olarak inceliyoruz. Genel olarak geçtiğimiz 2024 yılı inşaat sektöründe bir daralma yılı olarak görülebilir fakat 2025 yılı için birikmiş bir talep söz konusu bu talep bize umut veriyor. Başarılı proje ve yatırımlarla güzel bir sene geçireceğimize inanıyorum. Mevduat faizlerinde beklenen ve öngörülen düşüş ile birlikte inşaat sektöründe ve satışlarda yeniden bir canlanma bekleyişi içindeyiz, emlak fiyatlarında %40 a varan oranda artış ön görüyoruz’’ dedi.

Öncelikle depreme dayanıklı inşaat sistemleriyle kaliteli malzemelerle işçilik ve kaliteden ödün vermeyen projeler ürettiklerinin altını çizen Ahmet Tekinalp; ‘’Zemine oturan ekipmanların deprem sırasında daha az sallanmasını sağlamak amacıyla farklı bilimsel yöntemler kullanılıyor. Depreme dayanıklı yapılar oluşturmak için sismik sınırlayıcılarda oldukça önemli bir role sahip. Biz projelerimizi bu parametreler çerçevesinde dizayn ve inşa ederek satışa sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

1995 yılında iş adamı Ahmet Tekinalp tarafından şirket merkezi olan Çeşme’de kurulan Atek Holding İnşaat şirketi; inşaat müteahhitlik gayrimenkul yatırım, mimarlık, AVM ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Atek Holding; bugüne kadar birçok başarılı proje gerçekleştirdi. Çeşme'de Ovacık villa projesi, Reisdere Atek evleri, Yelki ofis center projesi, Marina Atek rezidans, Mamurbaba projesi, Dalyan Atek Rezidans, Yelki Park Villa projesi, Malatya City Outlet AVM projesi gibi birçok başarılı projeye imza atan Atek Holding İnşaat bölgesinde sektörün liderliğini üstleniyor.