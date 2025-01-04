Diyarbakır'da vahşi bir şekilde öldürülen Narin Güran’ın ölümünün ardındaki gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Cinayete ilişkin 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile şok bir iddiada bulundu.

Avukat Ali Eryılmaz’dan çarpıcı iddia: Cinsel saldırı temelli cinayet

Ali Eryılmaz, Narin Güran’ın ölümünün ardında cinsel saldırı içeren bir eylemin yer aldığını belirtti. Eryılmaz, otopsi raporundaki önemli ipuçlarına dikkat çekerek, "Başka bir ihtimal yok" diyerek olayı net bir şekilde açıkladı.

Eryılmaz, açıklamalarında "Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ipucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerinin üzerinden tespit edilen PSA'dır. Bu olayın açık şekilde cinsellik içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Davanın seyrini değiştiren kavram: ‘Suje’

Eryılmaz, açıklamalarında "suje" kelimesini kullandı. Hukukta, suje; muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle sürece katkı sağlayan kişi anlamına geliyor. Bu terim, olayın detaylarını açıklamada önemli bir rol oynuyor.

Narin Güran cinayeti davasında son durum

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Davanın sonunda, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Cinayeti işleyenlerin, Narin Güran’ın ölümüne iştirak ettiği ve "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada süreç devam ediyor.