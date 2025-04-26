Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı. Et ve Süt Kurumu ile Diyanet'ten vekaletle kurban bedelleri duyuruldu.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala 2025 yılı kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Et ve Süt Kurumu, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarını açıkladı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı da vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu.

Kurban Bayramı 2025 ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Dört gün sürecek bayram, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram hazırlıkları devam ederken, kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı.

2025 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı canlı kurbanlık kilo fiyatları şöyle:

Canlı kuzu: 280–330 TL/kg

Canlı toklu: 280–290 TL/kg

Canlı koyun: 270–280 TL/kg

Canlı oğlak: 160–215 TL/kg

Canlı keçi: 150–160 TL/kg

Canlı tosun: 275–280 TL/kg

Bu fiyatlara göre:

Büyükbaş kurbanlıklar yaklaşık 90.000 TL’den,

Küçükbaş kurbanlıklar ise 8.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. AFAD ve MTA verileriyle Türkiye'nin deprem riski en az 20 ili!

Ancak bayram haftasına yaklaşıldıkça kurbanlık fiyatlarında yerel değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini duyurdu.

Yurt içi: 13.500 TL

Yurt dışı: 5.450 TL

Vatandaşlar, bu bedeller üzerinden vekalet vererek kurban bağışında bulunabilecek.

2025 Kızılay kurban bedeli

Türk Kızılayı da 2025 yılı için kurban kesim bedellerini açıkladı:

Yurt içi ve Gazze-Filistin: 13.250 TL

Yurt dışı: 5.250 TL

Kızılay aracılığıyla yapılan kurban bağışlarının, hem Türkiye'deki hem de ihtiyaç sahibi diğer ülkelerdeki vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.