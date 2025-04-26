Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu yenileme projesini duyurdu. Yeni projeyle stadın kapasitesi 64.160’a çıkacak. Çatıda değişiklik yapılacak.

Fenerbahçe stadını büyütüyor: Yeni kapasite duyuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun yenileme projesini açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadın kapasitesinin artırılacağını ve bu kapsamda önemli değişiklikler yapılacağını belirtti.

Stadın kapasitesi artıyor

Fenerbahçe'nin gerçekleştireceği projeye göre, Ülker Stadyumu'nun kapasitesi, kale arkası tribünlerine ek kat eklenmesiyle artırılacak. Çatının 6 metre yükseltilmesi ile kale arkasına yeni tribünler inşa edilecek. Çatının sökülmesi yerine sadece yükseltilmesi planlanıyor.

Yenileme projesi detayları

Hamdi Akın, yapılan açıklamada stadyumun toplam kapasitesinin 64.160’a çıkacağını söyledi. Projenin 2026 yılının nisan ayında başlaması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması gereken tüm izinlerin alındığı ifade edildi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın projeye tam destek vereceği belirtildi.

Akın, "Stat yenileme işlemi 4-5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak gibi görünüyor, ancak montaj süreci 1-1,5 yıl sürecek. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak ve krikolarla çatının yükseltilmesinin ardından montaj işlemleri yapılacak," diye konuştu.

Projenin zaman çizelgesi

Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesi, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Projenin başlamasıyla birlikte, stadyumun kapasitesinin artması ve modernleşmesi bekleniyor.