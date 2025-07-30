YKS tercih süreci başladı, kılavuz ve puanlar erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzunu yayımladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini internet üzerinden yapacak

Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifreleriyle giriş yapacakları sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih dönemi boyunca adaylar, üniversite ve bölüm listelerinde değişiklik yapabilecek; sıralama güncelleme, bölüm ekleme ya da çıkarma gibi işlemleri tercih süresi bitene kadar sürdürebilecek.

Kılavuzda tüm bölümler ve kontenjan bilgileri yer alıyor

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, üniversitelerin öğrenim süreleri, puan türleri, genel ve özel kontenjanları ile taban puan bilgileri detaylı şekilde sunuluyor. Tablo-3 ön lisans programlarını, Tablo-4 ise lisans programlarını ifade ediyor. Adaylar, yerleştirme sürecinde başarı sıralamaları ve tercih önceliklerine göre değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre ek tercih yapılabilecek

Merkezi yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ilerleyen tarihlerde ek yerleştirme hakkı tanınacak. Ek yerleştirme takvimi ve başvuru süreci, ÖSYM tarafından ayrı bir duyuruyla açıklanacak. Bu süreçte adayların, ÖSYM’nin internet sitesinde yapılacak resmi açıklamaları dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.

Kılavuz resmi tercih süreci öncesi yayımlandı

30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde yayımlanan kılavuz, yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor. Adayların tercihlerini yapmadan önce, tercih süresi içinde yeniden yayımlanacak olan ve geçerli olacak son haliyle 2025-YKS tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Bu sayede adaylar, bölümlerle ilgili özel koşulları ve tüm detayları göz önünde bulundurarak doğru tercihler yapabilecek.

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