Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Alevler ormanlık alana sıçradı

Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde öğle saatlerinde zirai bir alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de havadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Yangının yayılması engellenmeye çalışılıyor

Yangın, hem zirai hem de ormanlık alanda etkili olurken, ekipler yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için önlem alıyor. Havanın sıcak, nem oranının düşük ve rüzgarın kuvvetli olması müdahaleyi zaman zaman güçleştiriyor.