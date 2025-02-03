Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fitrenin bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplandığı vurgulandı.

Bu miktar, oruç fidyesi için de geçerli olacak. Ancak maddi durumu daha iyi olan kişiler, kendi günlük harcamalarına uygun daha yüksek bir miktarı fitre olarak verebilir.

Fitre nasıl ve ne zaman verilir?

Fitre, nakit olarak verilebileceği gibi gıda yardımı şeklinde de yapılabilir.

Hanefi mezhebine göre, bayram namazından önce verilmesi daha faziletli kabul edilir.

Şafii mezhebinde, ramazan ayı başlamadan verilebilirken, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bayramdan önce verilmesi uygun görülmez.

2025 fitresi, ramazan ayı boyunca ve 2026 yılı ramazanına kadar ihtiyaç sahiplerine verilebilir.

Ekonomik şartlara göre her yıl yeniden belirlenen fitre miktarı, bu yıl 180 TL olarak duyuruldu.