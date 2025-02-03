Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 27 Mayıs 2013’ten itibaren yayınlanan tüm medya kayıtlarını talep etti. Olaylara katıldığı öne sürülen menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma genişletilirken, savcılık bazı ünlü isimler için de düğmeye bastı.

Ünlü oyunculara "Yalan tanıklık" soruşturması

Savcılık, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Nehir Erdoğan’ı tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’in, firari sanık Memet Ali Alabora ile iletişim halinde olduklarına dair deliller bulunmasına rağmen, bunu ifadelerinde reddettikleri iddia edildi. Bu nedenle savcılık, iki isim hakkında "yalan tanıklık" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları

Ayşe Barım hakkında yalnızca Gezi Parkı olaylarıyla ilgili değil, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili de bir soruşturma yürütülüyor. Barım’ın, sektörde belirli isimlere öncelik tanırken, kendisine karşı çıkan oyuncuları projelerden uzaklaştırdığı öne sürüldü.