Türkiye’de doğum izni süresi, çalışan anneler için önemli bir konu haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, doğum izninin artırılmasının gündemde olduğunu belirtti. Ayrıca, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi ailelerin desteklenmesine yönelik politikaların da ele alınacağını vurguladı.

2025’te annelik izni kaç gün olacak?

Şu anki düzenlemeye göre, doğum izni süresi kadınlara doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 16 hafta (112 gün) olarak veriliyor. Çoğul gebeliklerde bu süre 18 haftaya çıkıyor. Ancak, Yılmaz’ın açıklamaları, 2025’te bu sürenin artırılabileceğine dair umutları artırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, konu hakkında detaylı çalışmaların devam ettiğini ancak şu an için net bir gün sayısının belirlenmediğini söyledi.