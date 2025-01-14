Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda Türkçe Öğretim Birimi (TÖBİR) ile büyük bir başarıya imza atıyor. Türk Dünyası ile olan güçlü bağlarını pekiştiren enstitü, hem Türkoloji uzmanları yetiştiriyor hem de yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğreterek Türk kültürünü dünya çapında tanıtıyor.

Ege Üniversitesi’nin küresel başarıya katkısı

Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde uluslararasılaşma hedeflerini hızla ilerletiyor. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, sadece Türkiye’nin değil, İzmir’in ve Ege Üniversitesinin de dünyaya açılan pencerelerinden biri haline geldi. TÖBİR, uluslararası öğrenci sayısını artırarak Ege Üniversitesi’nin uluslararası alandaki cazibesini pekiştiriyor.

Türk Dünyası ile bilimsel işbirliği gelişiyor

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve TÖBİR Koordinatörü Doç. Dr. Atıf Akgün, enstitülerinin Türk Dünyasında önemli bilimsel projelere imza attığını belirtti. “Türk Dünyası ülkeleriyle geliştirdiğimiz işbirlikleri, Türkçe öğretimi ve Türk kültürünü tanıtma çabalarımıza büyük katkı sağlıyor. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerle çok sayıda proje gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz dünyanın farklı köylerinden buraya gelip Türkçe öğreniyor ve mezunlarımız Türk Dünyası’nda çeşitli görevlerde bulunuyor” dedi.

Öğrencilerin Türkiye’ye dair düşünceleri

EÜ TÖBİR’de Türkçe eğitimi alan İranlı Amir Hossein İnanloo, Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren Türkçenin zorluklarına rağmen bu ülkeyi çok sevdiğini ifade etti. “Türkiye çok güzel bir ülke, kültürümüz birbirine çok benziyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi. EÜ’yü tercih etmesindeki sebebin eğitim kalitesi olduğunu belirten İnanloo, Türkçeyi öğrenirken zorlansalar da tarihi yerleri gezmekten keyif aldığını söyledi.

Afganistanlı öğrenci İbrahim Mudakik ise Türkiye’ye gelmeden önce Ege Üniversitesi hakkında araştırma yaparak buraya geldiğini belirtti. “Türkçe başlangıçta zor oldu ama zamanla alıştım. Ege Üniversitesi’ndeki derslerin kalitesi ve sosyal olanaklar beni çok etkiledi” dedi. Türk insanının yardımseverliğine değinen Mudakik, kampüste çok sayıda farklı etkinlik düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Kazakistanlı öğrencinin üniversite deneyimi

Kazakistanlı öğrenci Zinedin Kopzhassar, Türkiye’ye ilk kez TÖMER ve YÖS kursları için geldiğini, ardından Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümüne kayıt yaptırdığını belirtti. “Yazmayı seviyorum ve Ege Üniversitesi, gazetecilik konusunda çok iyi bir seçenek sunuyor. Üniversite hayatım gerçekten çok ilginç geçiyor. Derslerin dışında birçok sosyal etkinlik de bulunuyor. Geçen yıl tango öğrendim ve kampüste spor yapma fırsatım oldu” dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, her yıl daha fazla öğrenciye Türkçe öğretmeyi, Türk kültürünü tanıtmayı ve Türk Dünyası ile güçlü bağlar kurmayı hedefliyor.