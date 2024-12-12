1999 Marmara Depremi sonrası uygulamaya giren Özel İletişim Vergisi, 2025 yılı itibarıyla önemli bir zamla karşımıza çıkıyor. Yeni düzenlemeye göre, telefon hattı sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarı yıllık 575 TL'ye yükselecek.

Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 44 zam

2024 yılında 400 TL olan Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2025’ten itibaren 575 TL’ye çıkacak. Bu değişiklik, tüm hat sahiplerini doğrudan etkileyecek. Ekonomim'in haberine göre, yeni hat alacak kullanıcılar için faturalı ya da faturasız ayrımı olmaksızın, aylık 47,91 TL ödeme yapılacak.

Ev interneti kullanıcıları da etkilenecek

Mobil hat kullanıcılarının yanı sıra, ev interneti kullanan bireylerden de ÖİV alınacak. Elektronik haberleşme hizmetlerinde, ÖİV oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Bu, özellikle ev interneti kullananların faturalarına da yansıyacak.

Faturalı hatlarda ödenecek vergiler

Yeni bir faturalı hat aldığınızda ödemeniz gereken vergiler şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi: Bir defaya mahsus olarak 400 TL, 12 ay taksitli ödeme seçeneğiyle faturaya ekleniyor.

Telsiz Ruhsat Ücreti: Yıllık 179,28 TL, 12 taksit halinde faturaya yansıtılıyor.

Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 179,28 TL, aylık 14,94 TL taksitler halinde faturalandırılıyor.

Vergiler ve kolaylıklar

ÖİV ve diğer vergiler, mobil hizmet kullanıcılarının faturalarına "Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar" başlığı altında ekleniyor. Bu vergiler, operatörler tarafından devlete iletiliyor ve kullanıcılar, ödeme işlemlerini 12 taksit halinde gerçekleştirebiliyor.