CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da iktidarın enerji politikasını eleştirerek, “Özelleştirdiğiniz Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi İngiltere’deki yabancı bir fona satılmış durumda. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 3,5 milyon abone elektrik faturalarını artık İngiltere’ye öder hâle geldi. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ dediniz, ülkemizin vatandaşlarını yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi hâline getirdiniz” diye tepki gösterdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu. AK Parti döneminde enerjideki özelleştirmeleri ve maden sahalarının özel sektöre devredilmesini eleştiren Yavuzyılmaz, “AK Parti şimdi de Çayırhan Termik Santralini satmak, maden sahalarının işletme hakkını 2060 yılına kadar devretmek istiyor. ‘Kâr mı zarar mı etti’ demeden, tesislerin lojmanlarını, arsaların kıymet takdirini bile yapmadan yangından mal kaçırır gibi adrese teslim ihaleyle bu tesisleri yandaş şirketlere peşkeş çekmek istiyorsunuz. İşçi sizin oyuncağınız değil, kimseyi oyalamayın, kandırmayın, geleceğiyle oynamayın, bu ihaleyi tümüyle iptal edin. ‘Ne bulsam da satsam’ anlayışınız öyle uç bir noktaya geldi ki özelleştirdiğiniz Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi İngiltere’deki yabancı bir fona satılmış durumda. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 3,5 milyon abone elektrik faturalarını artık İngiltere’ye öder hâle geldi. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ dediniz, ülkemizin vatandaşlarını yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi hâline getirdiniz” dedi.

“2024 yılının ilk 10 ayında EÜAŞ’ın görev zararı 183 milyar lira”

Kamu şirketi Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) 2024 yılının ilk 10 ayında Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 17’sini, elektrik tüketimininse yüzde 47’sini karşıladığını açıklayan Yavuzyılmaz şunları söyledi:

“EÜAŞ, piyasadan elektrik alıp elektrik satıyor demek. Özel sektör santrallerinden elektrik alıp özel dağıtım şirketlerine elektrik satıyor demek. Üstelik bunu da zararına yapıyor demek. 2024 yılının ilk 10 ayında EÜAŞ’ın görev zararı 183 milyar lira. Siz bu tutara sübvansiyon diyorsunuz, oysa bu tutar özel dağıtım şirketlerine sağladığınız tahsilat garantisi. Sayın Bakan, sizin göreviniz vatandaşa maliyetine elektrik vermek ancak siz üretim santrallerinin çoğunu, dağıtım ve perakende şirketlerinin tümünü özelleştirdiğiniz için piyasada oluşan elektrik fiyatı sizin kontrolünüzün dışında, şirketlerin tekelinde, bu nedenle de çok yüksek. Siz, vatandaşa maliyetine elektrik vermeniz gerekirken elektriği özel sektör santrallerinden pahalıya alıp elektrik dağıtım şirketlerine ucuza satıyorsunuz ve aradaki farkı da hazineden ilave ödenek alarak kapatıyorsunuz. O aldığınız ilave ödenekleri de yine bu şirketlerin kasasına aktarıyorsunuz. Aktardığınız bu tutan kadar da vatandaşa ilave vergi getiriyorsunuz. Tam bir AK Parti cambazlığı.”

“AK Parti eliyle bazı özel şirketler enerji alanında adeta kartel olmuş durumda”

Yavuzyılmaz, Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü, elektrik dağıtımının yüzde 100’ünü özel şirketlerin yaptığını vurguladı. Doğalgaz dağıtım işinin iki şirkete verildiğini söyleyen Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin enerji politikası yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarıyla dolu; ayrıcalıklar, yalanlar ve çelişkilerle dolu. AK Parti’nin berbat enerji politikası nedeniyle Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü özel şirketler, sadece yüzde 17’sini kamu yapıyor. Elektrik dağıtımının yüzde 100’ünü özel şirketler yapıyor. Elektrik perakende satışının yüzde 100’ünü yine aynı özel şirketler yapıyor. Geriye bir tek elektrik iletim sistemi kalıyor, o da özelleştirme sürecinde. Ayrıca AK Parti, yine bu özelleştirmeler kapsamında 81 ilden 41’inin doğalgaz dağıtım işini de sadece iki şirkete vermiş durumda. Yani AK Parti eliyle bazı özel şirketler enerji alanında adeta kartel olmuş durumda” dedi.