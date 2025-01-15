Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı için prim hesaplamalarındaki alt ve üst sınırları belirledi. Asgari ücret artışıyla birlikte, gündelikçi, esnaf ve tarım işçileri için prim ödemelerinde değişiklikler oldu. Ayda 10 gün çalışan bir gündelikçi için ödenecek prim tutarı 2.925,62 TL olurken, 30 gün çalışanlar için bu tutar 8.776,86 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca, Bağ-Kur primleri esnaf için aylık en düşük 9.036,91 TL olarak belirlendi.

Gündelikçiler ve ev hizmetlerinde çalışanlar için yeni prim tutarları

2025 yılında, gündelikçi ve ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek primler, prim oranındaki artışla birlikte yükseldi. Geçen yıl prim oranı yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75’e çıkarıldı. Ayda 10 gün çalışan bir gündelikçi 2.925,62 TL prim ödeyecekken, 30 gün çalışan gündelikçiler ve bakıcılar 8.776,86 TL prim ödeyecek.

Emekli işçi çalıştıranlar için prim artışı

Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından etkileniyor. 2025’te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL, 30 gün çalıştıranlar ise 8.386,77 TL prim ödeyecekler.

Tarım işçileri ve şoförler için SGK primleri

Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışan şoförler, sigortalı olmak için kendi primlerini ödeyebilecekler. Tarım işçileri için 30 günlük prim 8.791,90 TL, şoförler için ise 8.451,79 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, işsizlik sigortasından yararlanan şoförler için prim tutarı 9.231,95 TL olacak.

Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta primleri artıyor

Esnafın Bağ-Kur primi 2025 yılı için aylık en düşük 9.036,91 TL olarak belirlenirken, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi 8.321,76 TL olarak belirlendi.

Genel sağlık sigortası (GSS) primlerinde değişiklik

Sigortalı bir işte çalışmayanlar için GSS primi, 2025’te 780,17 TL olarak uygulanacak. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda ise bu primler hazine tarafından karşılanacak.