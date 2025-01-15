Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafriyat kamyonunun karşı şeritten gelen iki otomobille çarpıştığı kazada, 44 yaşındaki Mehmet Alper Emiroğlu hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Güvercinlik-Mumcular yolunda meydana geldi

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güvercinlik-Mumcular yolunda yaşandı. 55 yaşındaki İdris K.'nin kullandığı 09 YN 969 plakalı hafriyat kamyonu, karşı şeritten gelen 34 HJT 192 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Alper Emiroğlu ile diğer bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Emiroğlu’nun aracı yol kenarına savruldu.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ancak, 44 yaşındaki Mehmet Alper Emiroğlu hayatını kaybetti.

Kazanın sebebi ve soruşturma başlatıldı

İdris K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de olayın seyrini netleştirmeye yardımcı olacak.