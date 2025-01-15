Türkiye'de 2025 yılında yükselen meslekler, teknolojinin etkisiyle, yeni iş alanları ve sektörel değişimlerle birlikte şekilleniyor. LinkedIn verilerine göre, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve lojistik gibi alanlarda hızlı bir büyüme gözlemlenirken, iş dünyasında yeni fırsatlar ve kariyer yolları da açılmaya devam ediyor.

1. Makinist

Makinistler, demiryolu taşımacılığında güvenli tren işletmeciliğinden sorumlu profesyonellerdir.

En yaygın sektörler: Ulaşım, Lojistik, Tedarik Zinciri

Mevcut cinsiyet dağılımı: %21 kadın, %79 erkek

2. Sözleşme Uzmanı

Sözleşme uzmanları, şirketlerin sözleşme süreçlerini yönetir ve müzakereler yapar.

En yaygın sektörler: Yolculuk Planları, İşletme Danışmanlığı

Mevcut cinsiyet dağılımı: %53 kadın, %47 erkek

3. Uçak Teknisyeni

Uçak teknisyenleri, uçakların bakımını ve onarımını gerçekleştirir.

En yaygın sektörler: Hava Yolları, Havacılık, Askeri İlişkiler

Mevcut cinsiyet dağılımı: %8 kadın, %92 erkek

4. Sürdürülebilirlik Uzmanı

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik stratejileri geliştiren profesyonellerdir.

En yaygın sektörler: Tekstil İmalatı, Teknoloji

Mevcut cinsiyet dağılımı: %65 kadın, %35 erkek

5. Kamyon Şoförü

Lojistik sektörünün önemli unsuru olan kamyon şoförleri, yük taşımacılığı yapar.

En yaygın sektörler: Kamyon Taşımacılığı, Nakliye

Mevcut cinsiyet dağılımı: %5 kadın, %95 erkek

6. Tıbbi Satış Temsilcisi

Sağlık ürünleri satan şirketler adına tıbbi satış ve tanıtım yaparlar.

En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Araştırma Hizmetleri

Mevcut cinsiyet dağılımı: %35 kadın, %65 erkek

7. Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zekâ teknolojilerini geliştiren mühendislerdir.

En yaygın sektörler: Teknoloji, Medya

Mevcut cinsiyet dağılımı: %25 kadın, %75 erkek

8. Ticari Direktör

Şirketin ticari başarıya ulaşmasını sağlamak için stratejik kararlar alırlar.

En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Makine İmalatı

Mevcut cinsiyet dağılımı: %25 kadın, %75 erkek

9. Vaka Yöneticisi

Sağlık ve sosyal hizmetlerde, bireylerin ihtiyaçlarını karşılar.

En yaygın sektörler: Sağlık, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Mevcut cinsiyet dağılımı: %62 kadın, %38 erkek

10. Teknik Görevli

Mühendislik ve teknoloji alanlarında operasyonları yöneten uzmanlardır.

En yaygın sektörler: Deniz Taşımacılığı, Hava Yolları

Mevcut cinsiyet dağılımı: %11 kadın, %89 erkek

11. CEO İdari Asistanı

CEO'lara idari ve organizasyonel destek sağlayan üst düzey asistanlardır.

En yaygın sektörler: Sermaye Piyasaları, Kimyasal Üretim

Mevcut cinsiyet dağılımı: %79 kadın, %21 erkek

12. Kapı Görevlisi

Lüks otel ve apartmanlar gibi yerlerde kişisel hizmet sunarlar.

En yaygın sektörler: Otelcilik, Gayrimenkul

Mevcut cinsiyet dağılımı: %39 kadın, %61 erkek

13. Filo Müdürü

Bir şirketin araç filosunun yönetimini üstlenen profesyonellerdir.

En yaygın sektörler: Nakliye, Kamyon Taşımacılığı

Mevcut cinsiyet dağılımı: %10 kadın, %90 erkek

14. Seyahat Danışmanı

Bireylerin seyahat ihtiyaçlarını organize eden uzmanlardır.

En yaygın sektörler: Turizm, Otelcilik

Mevcut cinsiyet dağılımı: %57 kadın, %43 erkek

15. Hazine Müdürü

Şirketlerin finansal kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticilerdir.

En yaygın sektörler: Kredi Aracılığı, Teknoloji

Mevcut cinsiyet dağılımı: %30 kadın, %70 erkek