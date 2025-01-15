Türkiye'de 2025 yılında yükselen meslekler, teknolojinin etkisiyle, yeni iş alanları ve sektörel değişimlerle birlikte şekilleniyor. LinkedIn verilerine göre, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve lojistik gibi alanlarda hızlı bir büyüme gözlemlenirken, iş dünyasında yeni fırsatlar ve kariyer yolları da açılmaya devam ediyor.
1. Makinist
Makinistler, demiryolu taşımacılığında güvenli tren işletmeciliğinden sorumlu profesyonellerdir.
En yaygın sektörler: Ulaşım, Lojistik, Tedarik Zinciri
Mevcut cinsiyet dağılımı: %21 kadın, %79 erkek
2. Sözleşme Uzmanı
Sözleşme uzmanları, şirketlerin sözleşme süreçlerini yönetir ve müzakereler yapar.
En yaygın sektörler: Yolculuk Planları, İşletme Danışmanlığı
Mevcut cinsiyet dağılımı: %53 kadın, %47 erkek
3. Uçak Teknisyeni
Uçak teknisyenleri, uçakların bakımını ve onarımını gerçekleştirir.
En yaygın sektörler: Hava Yolları, Havacılık, Askeri İlişkiler
Mevcut cinsiyet dağılımı: %8 kadın, %92 erkek
4. Sürdürülebilirlik Uzmanı
Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik stratejileri geliştiren profesyonellerdir.
En yaygın sektörler: Tekstil İmalatı, Teknoloji
Mevcut cinsiyet dağılımı: %65 kadın, %35 erkek
5. Kamyon Şoförü
Lojistik sektörünün önemli unsuru olan kamyon şoförleri, yük taşımacılığı yapar.
En yaygın sektörler: Kamyon Taşımacılığı, Nakliye
Mevcut cinsiyet dağılımı: %5 kadın, %95 erkek
6. Tıbbi Satış Temsilcisi
Sağlık ürünleri satan şirketler adına tıbbi satış ve tanıtım yaparlar.
En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Araştırma Hizmetleri
Mevcut cinsiyet dağılımı: %35 kadın, %65 erkek
7. Yapay Zeka Mühendisi
Yapay zekâ teknolojilerini geliştiren mühendislerdir.
En yaygın sektörler: Teknoloji, Medya
Mevcut cinsiyet dağılımı: %25 kadın, %75 erkek
8. Ticari Direktör
Şirketin ticari başarıya ulaşmasını sağlamak için stratejik kararlar alırlar.
En yaygın sektörler: Kimyasal Üretim, Makine İmalatı
Mevcut cinsiyet dağılımı: %25 kadın, %75 erkek
9. Vaka Yöneticisi
Sağlık ve sosyal hizmetlerde, bireylerin ihtiyaçlarını karşılar.
En yaygın sektörler: Sağlık, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Mevcut cinsiyet dağılımı: %62 kadın, %38 erkek
10. Teknik Görevli
Mühendislik ve teknoloji alanlarında operasyonları yöneten uzmanlardır.
En yaygın sektörler: Deniz Taşımacılığı, Hava Yolları
Mevcut cinsiyet dağılımı: %11 kadın, %89 erkek
11. CEO İdari Asistanı
CEO'lara idari ve organizasyonel destek sağlayan üst düzey asistanlardır.
En yaygın sektörler: Sermaye Piyasaları, Kimyasal Üretim
Mevcut cinsiyet dağılımı: %79 kadın, %21 erkek
12. Kapı Görevlisi
Lüks otel ve apartmanlar gibi yerlerde kişisel hizmet sunarlar.
En yaygın sektörler: Otelcilik, Gayrimenkul
Mevcut cinsiyet dağılımı: %39 kadın, %61 erkek
13. Filo Müdürü
Bir şirketin araç filosunun yönetimini üstlenen profesyonellerdir.
En yaygın sektörler: Nakliye, Kamyon Taşımacılığı
Mevcut cinsiyet dağılımı: %10 kadın, %90 erkek
14. Seyahat Danışmanı
Bireylerin seyahat ihtiyaçlarını organize eden uzmanlardır.
En yaygın sektörler: Turizm, Otelcilik
Mevcut cinsiyet dağılımı: %57 kadın, %43 erkek
15. Hazine Müdürü
Şirketlerin finansal kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticilerdir.
En yaygın sektörler: Kredi Aracılığı, Teknoloji
Mevcut cinsiyet dağılımı: %30 kadın, %70 erkek