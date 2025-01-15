Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü su kesintileri yaşanacak. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin plansız gerçekleştirileceği belirtildi. İşte detaylar:

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Su kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Su kesintisi durumunda günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için bazı önlemler almak gerekir. İşte su kesintisinden önce almanız gereken önlemler:

1. Su depolama

Su kesintisi öncesinde en temel önlem, suyunuzu depolamaktır. Banyo, mutfak ve tuvalet kullanımı için yeterli miktarda suyu temiz kaplarda biriktirin. Her aile bireyi için günlük ortalama 10-15 litre su depolamak, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Su depolarken kapaklı kaplar kullanarak suyun kirlenmesini önleyin.

2. İhtiyaç önceliklerinizi belirleyin

Su kesintisi boyunca suyu nasıl kullanacağınızı önceden planlayın. Öncelikli ihtiyaçlar, içme suyu, yemek hazırlama ve hijyen olmalıdır. Çamaşır yıkama gibi daha az acil ihtiyaçlarınızı su kesintisi sonrası zamana bırakın.