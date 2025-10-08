Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında yeniden sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. 2025 yılı için yeni atama planı olmadığını açıklayan Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminde randevu yeniliklerinden organ bağışı uygulamasına kadar önemli mesajlar verdi.

“2026’da yeniden personel alımı yapılacak”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon programında sağlık alanındaki güncel çalışmaları değerlendirdi.

Memişoğlu, 2026 yılında yeniden sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını, ancak 2025 yılı içinde yeni bir atama olmayacağını açıkladı.

2025’te toplam 35 bin kişinin atandığını hatırlatan Bakan, “İhtiyacımız neyse ona göre alıyoruz. Fazlasını alıp çalıştırmadıktan sonra bir anlam ifade etmez” dedi.

e-Devlet üzerinden organ bağışı başladı

Memişoğlu, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı uygulamasının devreye girdiğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Bir kağıda, şahide ihtiyaç olmadan e-Devlet’ten organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. 32 bin 500 kişi organ bekliyor. Buradan çağrı yapıyorum; e-Devlet’lerinize girin, sizden sonraki insanlara fayda verin.”

MR ve tomografi randevularında yeni çalışma

Bakan Memişoğlu, MR ve tomografi randevularında bazı branşlarda yaşanan yoğunluklara değindi.

“Genelde randevular dört-beş günü geçmiyor ancak kardiyolojik MR’larda ve mamografide sorunlar yaşanabiliyor. Bu konuda çalışma başlattık.” dedi.

Merkezi Randevu Sistemi'nde yenilik

Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) büyük ölçüde başarılı olduğunu belirten Memişoğlu, son bir yılda randevu bekleme oranlarının %82 azaldığını açıkladı.

Bazı branşlarda yerel yoğunluklar yaşandığını söyleyen Bakan, aile hekimleri aracılığıyla daha hızlı randevu alınabileceğini vurguladı.

Üniversite hastanelerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, bu kurumlara da atamaların sürdüğünü söyledi.

Ayrıca aile hekimlerinin aktif rolüne dikkat çekerek, vatandaşların doğrudan aile hekimleri üzerinden randevu alabildiğini hatırlattı.

Bakan Memişoğlu, 16 bin 800 kişiye erken kanser teşhisi konulduğunu belirterek erken teşhisin önemine vurgu yaptı:

“15 milyon kişiye 40 milyona yakın SMS attık. Tarama yaptık, 16 bin 800 kişiye erken kanser teşhisi koyduk. Erken fazda yakalarsanız tedavi edilebilir.”

Türkiye’nin %70'i kilolu

Türkiye’deki obezite oranlarına da değinen Memişoğlu, “Ülkenin %70’e yakını kilolu. Bu, sağlıklı bir toplum göstergesi değildir.” dedi.

Grip aşılarında tedarik sorunu yok

Grip aşısı tedarikinde sorun bulunmadığını belirten Bakan, 65 yaş üzeri, 5 yaş altı ve kronik hastalığı olan vatandaşların aşılarının ücretsiz yapıldığını açıkladı.