A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 11-17 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak FIBA Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri açıklandı. Milliler, güçlü rakiplerin yer aldığı C Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye zorlu grupta mücadele edecek

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde, A Milli Kadın Basketbol Takımı C Grubu’nda Arjantin, Avustralya, Kanada, Macaristan ve Japonya ile eşleşti.

Eleme maçlarının bir bölümü, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Milliler, Dünya Kupası biletini kapmak istiyor

Her eleme turnuvasının sonunda, kıta şampiyonu ile birlikte ilk üç sırayı alan takımlar, 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026’ya katılma hakkı kazanacak.

Ancak hem ev sahibi Almanya’nın hem de kıta şampiyonlarının yer aldığı gruplarda yalnızca iki takım Dünya Kupası bileti alabilecek.

Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.

Buna rağmen bu ülkeler de, FIBA sıralama puanları ve hazırlık amacıyla eleme müsabakalarında sahne alacaklar.

Elemelerde Dünya Kupası için 11 kontenjan daha sahibini bulacak.

Türkiye Avrupa Şampiyonası’ndan elemeye geldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı yedinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkını kazanmıştı.

Potanın Perileri, bu kez dünya devleriyle karşılaşacağı zorlu grupta sahne alacak.

Gruplar şöyle oluştu

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu: Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya