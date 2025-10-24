Asgari ücret zammı, çalışanların alım gücünü doğrudan etkilediği için her yıl büyük bir merakla bekleniyor. 2026 yılı için öne çıkan 10 farklı zam senaryosu ve olası net ücretleri şöyle sıralanıyor:

Yüzde 16 Zam:

Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 16 oranında zam uygulanması durumunda net asgari ücret 25.641 TL olacak. Yüzde 20 Zam:

Yüzde 20’lik bir artış söz konusu olursa net asgari ücret 26.522 TL olarak öngörülüyor. Yüzde 24 Zam:

Merkez Bankası'nın enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olduğunda, asgari ücret 27.409 TL seviyesine yükselecek. Yüzde 25 Zam:

Yüzde 25 artış durumunda net ücret 27.630 TL olacak. Yüzde 28,5 Zam:

Yüzde 28,5 Zam:

2025 yıl sonu OVP enflasyon hedefi olan yüzde 28,5 uygulanırsa asgari ücret 28.404 TL seviyesinde olacak.

Yüzde 30 oranında zam yapılırsa net ücret 28.735 TL olacak. Yüzde 35 Zam:

Yüzde 35’lik artış ile net asgari ücret 29.840 TL seviyesine çıkacak. Yüzde 40 Zam:

Yüzde 40’lık zam uygulanırsa net asgari ücret 30.945 TL olacak. Yüzde 45 Zam:

Yüzde 45 artış senaryosunda net asgari ücret 32.055 TL olacak. Yüzde 50 Zam:

En yüksek senaryo olan yüzde 50 zam ile net asgari ücret 33.157 TL olacak.

Asgari ücret belirleme süreci

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Komisyon başkanı, Bakanlığın atadığı bir üye oluyor.

Toplantılara en az 10 üyenin katılması gerekiyor.

Kararlar oy çokluğu ile alınıyor; eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından en geç 31 Aralık 2025’e kadar açıklanacak. Yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Komisyon toplantıları sırasında, enflasyon rakamları, işçi ve işveren talepleri, ekonomik göstergeler ve asgari geçim endeksi gibi birçok faktör dikkate alınacak. Bu nedenle açıklanacak zam oranı, belirlenen senaryolardan birine yakın veya bunların arasında bir rakam olabilir.