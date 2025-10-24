Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2025-2026 faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonaları, Antalya ve Edirne’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aliağalı sporcular, gösterdikleri performansla öne çıktı.

11-12 Ekim’de Antalya’da 14 yaş altı, 17-19 Ekim’de Edirne’de 16 yaş üstü kategorilerinde yapılan şampiyonalara, toplamda yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan sporcular, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Oryantiring Antrenörü ve İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun yönetiminde katıldıkları yarışlarda önemli dereceler elde etti. Antalya ve Edirne’ye 30’ar kişilik iki kafileyle giden sporcular, sezon sonunda Milli Takım seçmelerinde avantaj sağlayacak puanlar topladı.

Antalya’daki yarışlar Muratpaşa ilçesi Kaleiçi çevresinde, Edirne’deki yarışlar ise Selimiye Camii ve çevresindeki parkurlarda gerçekleştirildi. Edirne kafilesine Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş de eşlik etti. Organizasyon süresince Aliağa Belediyesi, sporcuların ulaşım desteğini sağlayarak yanlarında oldu.

Oryantiring sezonu, Kasım ayında Mardin’de yapılacak 2. Kademe yarışları ile devam edecek. Sezonun üçüncü ayağı ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şampiyonaların ardından açıklamada bulunan Antrenör Harun Altun, Aliağa Belediyesi’nin desteklerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Yarışmalarda bize her zaman destek olan Aliağa Belediye’mize teşekkür ederim. Oryantiring branşında Aliağa’mızdan milli sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ocak ayında ilçemizde gerçekleştirilecek 3. Kademe yarışlarında daha büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz.”