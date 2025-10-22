2026 yılı bedelli askerlik ücretinin 3 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. Tahminlere göre ücret, enflasyon ve memur maaş artışlarıyla birlikte 300 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

2026 bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı bedelli askerlik tutarını 3 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Mevcut bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL 64 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Zam oranı nasıl hesaplanıyor.?

Bedelli askerlik tutarı, memur maaş katsayısına ve enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK’in Eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ışığında, 2026 bedelli askerlik ücretinin 300 bin TL’nin üzerine çıkması öngörülüyor.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca bedelli askerlik ödemesi peşin yapılmak zorunda. Taksitlendirme veya erteleme imkânı bulunmuyor. Bedelli askerlik hakkı kazananlar, belirtilen süre içinde ödemelerini tamamlamakla yükümlü.