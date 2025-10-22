Ege Denizi, Oniki Adalar açıklarında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 8 km olan sarsıntı, hissedilen bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu, can ve mal kaybı bildirilmedi.

Büyüklük: 3,4

Merkez Üssü: Oniki Adalar, Ege Denizi

Derinlik: 8 kilometre

Saat: 22:18

Avrupa Sismolojik Merkezi (EMSC) verilerine göre deprem, çevre bölgelerde kısa süreli paniğe yol açtı.

Deprem hissedilen yerlerde kısa süreli panik yaşanmasına rağmen can kaybı bildirilmedi. Maddi zarar veya olumsuz bir gelişme rapor edilmedi

Yetkililer, herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.