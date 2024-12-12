ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA’ya bağlı ülkelerin mücadele edeceği Avrupa Elemeleri grup kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak.

Türkiye 2. torbada yer alacak

Kura çekimine toplam 54 ülke katılacak ve takımlar, 6’sı 5 takımlı, 6’sı ise 4 takımlı toplam 12 gruba dağıtılacak. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme hedefiyle mart ayında Macaristan ile play-off oynayacağı için 4’lü grupta yer alacak.

Avrupa’dan 16 takım Dünya Kupası’na gidecek

2026 Dünya Kupası’na UEFA’dan toplam 16 ülke katılacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Geri kalan 4 kontenjan için grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla yapılacak play-off maçları belirleyici olacak.

Elemeler Eylül 2024’te başlıyor

5 takımlı gruplarda ilk maçlar mart ayında başlarken, 4 takımlı grupların karşılaşmaları Eylül 2024’te başlayacak. Grup aşaması, Kasım 2025’te sona erecek.

Avrupa elemeleri torbaları

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya.

2. Torba: Türkiye, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.

Özel gruplandırma ve kısıtlamalar

FIFA ve UEFA, siyasi ve iklimsel hassasiyetlerden dolayı bazı takımların aynı grupta yer almasını kısıtladı.

Aynı grupta yer alamayacak takımlar: Cebelitarık/İspanya Kosova/Bosna-Hersek Kosova/Sırbistan Ukrayna/Belarus

İzlanda ve Faroe Adaları gibi kış koşullarından etkilenen ülkeler de aynı grupta yer alamayacak.

Turnuva takvimi ve final maçı

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Azteca Stadı’nda başlayacak. Organizasyonun finali ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

Avrupa elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye’nin grubundaki rakipleri ve maç takvimi belli olacak. 2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.