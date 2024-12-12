Kemalpaşa Belediyesi, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla sorunları çözmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin %71’i başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyor. "Bize Yazın, Birlikte Çözelim" sloganıyla hareket eden Kemalpaşa Belediyesi, WhatsApp, telefon ve e-posta gibi iletişim kanalları aracılığıyla gelen 1209 talep ve şikayet arasında 791’ini çözüme kavuşturdu. Belediyenin çözüme kavuşturduğu talepler arasında çevre temizliği, altyapı sorunları ve park-bahçe düzenlemeleri gibi çeşitli konular yer aldı.

3 aylık dönemde %71’lik başarı oranı

1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde, belediye iletişim kanalları üzerinden 1209 talep alındı. Bu taleplerin 1112’si, Kemalpaşa Belediyesi’nin sorumluluk alanında yer alırken, %71’lik bir başarı oranı ile 791 talep çözüme kavuşturuldu. Geriye kalan taleplerin üzerinde çalışmalar devam ederken, bazı talepler ise başka kamu kuruluşlarına yönlendirildi.

Vatandaş katılımı ile daha yaşanabilir bir Kemalpaşa

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için yol gösterici. Ekiplerimizle birlikte ilçemizin her noktasında çözüm üretmeye devam edeceğiz. Kemalpaşa’yı Kemalpaşalılar ile birlikte yönetiyoruz." diyerek katılımcı belediyeciliğin önemini vurguladı.

Talepler için iletişim kanalları aktif

Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların sorunlarını çözmeye katkı sağlaması için tüm iletişim kanallarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. WhatsApp İletişim Hattı, e-posta adresi ve telefon aracılığıyla gelen talepler titizlikle değerlendiriliyor ve kayıt altına alınıyor.