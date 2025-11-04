Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kuraları yarın noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon 800 bin hacı adayının merakla beklediği kura, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu’nda çekilecek. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

HAC KURALARI YARIN ÇEKİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekimi için hazırlıklarını tamamladı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 5 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

Bu yılki kura çekimine;

İlk kez başvuru yapan 184 bin 791 kişi ,

Kaydını yenileyen 1 milyon 615 bin 44 kişi,

olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

84 BİN 942 HACI ADAYI BELİRLENECEK

Gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte 84 bin 942 asil hacı adayı ile yedek adaylar belirlenecek.

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından dijital ortamda erişime açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, bu yıl hac kontenjanının artırılması için Suudi Arabistan ile 9 Kasım’da Cidde’de yapılacak mutabakat toplantısını beklediklerini açıkladı.

Toplantı sonrası Türkiye’ye ek hac kotası verilmesi gündemde.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin ardından hac kura sonuçlarının aynı gün içinde veya çok kısa bir süre içinde erişime açılması planlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de duyurular yapılacak.

KURA SONRASINDA NE OLACAK?

Kura sonucunda adı asil listede yer alan vatandaşlar, belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayıt sürecinde hacı adayları, konaklama türü (otel, oda, çadır vb.) ve ulaşım tercihlerini seçebilecek.

Yedek listede yer alan adaylar ise, asil adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara göre sisteme dahil edilecek.

DİYANET’TEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Diyanet yetkilileri, kura çekiminin ardından hac adaylarına yönelik bilgilendirme metinlerinin yayımlanacağını belirtti.

Kura sonrası işlemler, kayıt tarihleri ve konaklama seçeneklerine ilişkin tüm duyurular Diyanet’in resmî internet sitesinden paylaşılacak.