Bolu’da “yüksek kâr payı” vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin, yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi.

Şüpheliler arasında bazı banka çalışanlarının da bulunduğu ileri sürülürken, 25 kişinin mağdur olduğu bildirildi.

Evini ipotek ettirip sistemin parçası oldu

48 yaşındaki Sadettin Türdü, dolandırıcıların mağdurlarından biri. Türdü, kendisine “ticaretle uğraşan güvenilir yatırımcılar” olarak tanıtan kişilerin, evini 3 yıllığına ipotek ettirme teklifinde bulunduğunu anlattı.

Dolandırıcılar, “Her ay 35 bin lira kâr payı ödeyeceğiz, süre bitince evini geri vereceğiz” diyerek Türdü’nün güvenini kazandı.

İlk aylarda ödemeler düzenli yapıldı ancak bir süre sonra para akışı durdu, telefonlar kapandı, dolandırıcılar ortadan kayboldu.

Türdü, 4,5 milyon lira değerindeki evini kaybetti.

25 mağdur, 100 milyon liralık zarar

Olayın ardından mağdurlar bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türdü, yalnızca Bolu’dan değil, Çanakkale, Balıkesir ve Almanya’da yaşayan gurbetçilerin de dolandırıldığını belirtti.

“Yaklaşık 100 milyon liralık bir vurgun olduğu söyleniyor. Bizim ulaştığımız 20-25 mağdur var.”

‘Banka çalışanları da kâr payı alıyordu’ iddiası

Türdü, sistemin banka bağlantılı şekilde çalıştığını öne sürdü:

“Bazı kişilere kredi çıkmıyor. Bu şahıslar bankalardaki adamları aracılığıyla kredi çıkartıyor.

Banka çalışanları da bu krediden kâr payı alıyor.

Sonra ‘ticaret yapıyoruz, evini ipotek et, sana kâr payı verelim’ diyerek insanları sisteme çekiyorlar.”

“Seçil Erzan davasıyla benzer”

Türdü, yaşananları İstanbul’daki Seçil Erzan davasına benzeterek tepkisini dile getirdi:

“Oradaki sanık tutuklu ama bizdeki şahıslar serbest. Her gün yeni mağdurlar çıkıyor. Bu kadar mağdur varken sokakta dolaşmaları akıl alır gibi değil.”

Mağdurların, dolandırıcıların yakalanması için ortak hukuki süreç başlattıkları belirtildi.