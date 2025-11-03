Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yaptırılması gerekiyor. Her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenen bu ücret, 2026 yılı için belli oldu.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu orana göre, 2026 yılında yurt dışı telefon kayıt ücreti önemli ölçüde artacak.

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Yeni yılda uygulanacak harçlara göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla IMEI kayıt bedeli 57 bin 241 TL olacak.

Bu ücret, 2025 yılında 45 bin 614 TL olarak uygulanıyordu. Böylece kayıt bedelinde yaklaşık yüzde 25’lik bir artış yaşanmış olacak.

Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL) Değişim Oranı 2024 31.692 TL +%39,9 2025 45.614 TL +%43,9 2026 57.241 TL +%25,4

Uzmanlara göre bu artış, döviz kurları ve yeniden değerleme oranlarıyla paralel olarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

IMEI kaydı nedir, kimler yaptırmalı?

Yurt dışından bireysel olarak getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği) numarasının BTK sistemine kaydedilmesi gerekiyor.

Kaydı yapılmayan cihazlar, Türkiye’deki operatörler tarafından şebekeye kapatılıyor. Bu nedenle yurt dışından cihaz getiren vatandaşların belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamaları zorunlu.