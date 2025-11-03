BayraklıBelediyesi, kapsamlı bir hijyen ve temizlik seferberliği başlattı.İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda; çöp konteynerleridüzenli olarak dezenfekte edilip ilaçlanıyor, temizlikfaaliyetleri artırılıyor ve kötü koku ile haşere oluşumununönüne geçiliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 'Bizimönceliğimiz sağlıklı bir çevre kültürü oluşturmaktır. Halksağlığını korumak, temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Bayraklı için tüm ekiplerimizle sahadayız' dedi.

Kenttekitemizlik ve hijyen çalışmalarını İklim Değişikliği ve SıfırAtık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerikoordineli biçimde yürütüyor. Çöp konteynerleri düzenli olarakboşaltılıp dezenfekte ediliyor; ardından ilaçlama ekipleri,haşere ve kötü koku oluşumunu önlemeye yönelik uygulamalargerçekleştiriyor. Mevsim geçişlerinde artan haşere riski veçevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların,tüm mahallelerde kesintisiz süreceği belirtildi.

BaşkanÖnal,'Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibarenBayraklı'nın her mahallesinde temizlik, ilaçlama vedezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Amacımız geçici birtemizlik değil; kalıcı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevredüzeni kurmaktır. Daha temiz, yaşanabilir bir Bayraklı içinkararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.