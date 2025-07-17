Patrik Bartholomeos Trabzonspor'u şampiyon ilan etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Süper Lig'in 2025–2026 sezonu şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Bartholomeos, “Trabzonspor şampiyon olacak” ifadelerini kullanarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu sürpriz çıkış, Trabzonspor taraftarları arasında heyecan yaratırken futbol kamuoyunda da çeşitli yorumlara neden oldu.

Michaela Astro: “Şampiyon Fenerbahçe olacak”

Patrik’in bu açıklamasına karşılık astroloji dünyasından dikkat çeken bir yorum geldi. Yaptığı isabetli öngörülerle tanınan ünlü astrolog Michaela Astro, 2025–2026 sezonunun şampiyonunun Fenerbahçe olacağını iddia etti. Michaela Astro, sarı-lacivertli kulübün uzun süredir beklediği şampiyonluğa 2026’da ulaşacağını, bu başarının ardından Fenerbahçe'nin spor dünyasında adından sıkça söz ettireceğini ifade etti.

Başarı sadece sahada kalmayacak

Michaela Astro, Fenerbahçe’nin sadece sportif başarılarla değil, magazin dünyasında da sıkça gündeme geleceğini öne sürdü. Ünlü astrologa göre, takımın yıldız oyuncularından biri magazin dünyasından tanınmış bir isimle aşk yaşayacak. Bu ilişkinin, tıpkı Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti gibi geniş kitleler tarafından konuşulacağı iddia edildi.

Mourinho veda edecek iddiası

Michaela Astro’nun dikkat çeken bir diğer öngörüsü ise teknik direktör José Mourinho hakkında oldu. Ünlü astrolog, Mourinho’nun 2026 sezonunun ardından Fenerbahçe’ye veda edeceğini ve bu ayrılığın kaderin doğal bir sonucu olacağını savundu.

Gözler şimdi iki kehanete çevrildi

Patrik Bartholomeos’un Trabzonspor için yaptığı kehanet ile Michaela Astro’nun Fenerbahçe’yi işaret eden açıklamaları, 2025–2026 sezonunun şampiyonluk yarışına farklı bir boyut kazandırdı. Şimdi futbolseverler, sahadaki sonuçların bu iki güçlü iddiadan hangisini doğrulayacağını merakla bekliyor.