Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters’ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı. Oyuncunun İstanbul’a gelişini yeniden ertelemesi, sürecin iptaliyle sonuçlandı.



Kulüpten resmi açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan Kyle Walker-Peters'ın İstanbul’a geliş sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle transferin iptal edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.”

“Kyle Walker-Peters, bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.”

Transfer politikasında kararlılık vurgusu

Beşiktaş, açıklamasında transfer politikalarına bağlı kalacaklarını vurguladı:

“Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Alternatif isimler gündemde

Beşiktaş’ın, sağ bek bölgesi için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve kısa süre içinde yeni adaylarla görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Yönetimin, zaman kaybı yaşanmaması adına hızlı hareket edeceği belirtiliyor.