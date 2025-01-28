Dünya altın piyasası, 2026 yılında blok zinciri tabanlı dijital altının piyasaya sürülmesiyle devrim yaşamaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji, altının anında transfer edilebilir ve bölünebilir bir varlık haline gelmesini sağlayacak. Uzmanlar, bu gelişmenin genç yatırımcıları altın piyasasına çekeceğini ve altın fiyatlarını yukarı çekeceğini öngörüyor.

Blok zinciri tabanlı altın geliyor

Fiore Group CEO’su Frank Giustra, yeni dijital altın projesinin detaylarını paylaştı. Beş yıldır üzerinde çalışılan bu proje, Dünya Altın Konseyi ve 20 büyük külçe bankasının iş birliğiyle yürütülüyor. Giustra, 2025 yılının altyapı hazırlıklarıyla geçeceğini, 2026 yılında ise dijital altının piyasaya sürüleceğini belirtti.

Genç yatırımcılara hitap ediyor

Dijital altın, teknolojiyi aktif kullanan genç yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bölünebilirlik ve anında transfer gibi özellikler, altını daha erişilebilir ve cazip hale getirecek. Giustra, ticari bankaların dijital altını teminat olarak kullanabilmesinin de altının küresel cazibesini artıracağını ifade etti.

Gümüş de yükselişte olabilir

Altınla birlikte, gümüşün de yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle güneş paneli üretiminde artan ticari talep, gümüş fiyatlarını destekleyecek. Giustra, gümüşün boğa piyasasında altını geride bırakabileceğini düşünüyor.

Kanada madencilik sektöründe sorunlar var

Giustra, Kanada’nın madencilik sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sermaye yetersizliği ve sıkı düzenlemelerin, Kanada’nın madencilik finansmanındaki liderliğini kaybetmesine yol açtığını belirtti. Politik reformlarla sektörün yeniden canlanabileceğini dile getirdi.

Altın ve gümüş piyasalarını neler bekliyor?

Küresel de-dolarizasyon hareketi ve merkez bankalarının altın alımları, dijital altın olmadan bile fiyatların yükselmesini destekliyor. Ancak dijital altının piyasaya sürülmesi, bu hareketi hızlandırabilir.