TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci devreye galibiyetle başlayan ve zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da, sakatlık yaşayan sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu’ndan iyi haber geldi. Takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki futbolcu, Bulvarspor karşılaşmasının 23. dakikasında bileğindeki sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çekilen MR sonucunda Enes'in bileğinde yırtık bulunmaması teknik heyeti rahatlattı. Tedavisi hızla devam eden başarılı futbolcunun, pazar günü deplasmanda 23 Elazığ FK karşılaşmasında iğneyle sahaya çıkması planlanıyor. Karşıyaka’da Bulvarspor maçında bileğine darbe alan stoper İsmail’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Savunma oyuncusunun oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Öte yandan adale sakatlıkları bulunan stoper Abdülkadir ve orta saha oyuncusu Erdal’ın tedavilerine de devam ediliyor. Karşıyaka, sakatlık problemlerine rağmen deplasmanda 23 Elazığ FK karşısında kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA