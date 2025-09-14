Türkiye’de dijital dönüşüm süreci yeni bir aşamaya giriyor. 2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları hayata geçirilecek. Ayrıca “e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti” ile vatandaşlar tüm resmi tebligatlara tek merkezden ulaşabilecek. Yeni sistemle kamu hizmetlerinde hız, güvenlik ve erişilebilirlik artırılacak.

Dijital dönüşüm hız kazanıyor

Yeni Orta Vadeli Program’da, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Buna göre, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme altyapısı kurulacak. Vatandaşlar, farklı kurumların hizmetleri için tek ekrandan ödeme yapabilecek. Ayrıca kimlik doğrulama sistemi, blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetimiyle güçlendirilecek.

e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti

Yargı, vergi, idari işlemler gibi farklı kurumların gönderdiği tebligatlar artık e-Devlet Kapısı’ndan erişilebilecek. Bu uygulama ile hem posta maliyetleri düşecek hem de vatandaşın süreçlere erişiminde kolaylık sağlanacak. Tebligatlar güvenli elektronik ortamda saklanacak ve anlık bildirim sistemiyle vatandaş bilgilendirilecek.

Yapay zekâ ve veri odaklı altyapı

Program kapsamında yalnızca e-Devlet değil, tüm kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm adımları hız kazanacak. Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi hayata geçirilecek, yapay zekâ araştırmaları için süper bilgisayar altyapısı güçlendirilecek. Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile verilerin güvenli paylaşımı için yeni mevzuatlar hazırlanacak.

Kamu bulut bilişim stratejisi

Kamu kurumlarının yazılım ve donanım harcamalarında dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Açık kaynak kodlu yazılımlar artırılacak, kamuya ait veriler güvenli ve maliyet etkin şekilde depolanacak. Kamu Bulut Bilişim Stratejisi devreye alınarak dijital hizmetlerin sürdürülebilirliği sağlanacak.

Eğitim ve 5G yatırımları

Dijital dönüşüm yalnızca kamu hizmetleriyle sınırlı kalmayacak. 2026 itibarıyla 5G teknolojisi ülke genelinde kullanıma sunulacak. Eğitim müfredatında dijitalleşmeye yönelik içerikler artırılacak, ölçme-değerlendirme sistemleri dijital odaklı hale getirilecek.