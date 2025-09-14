Ne İstanbul, ne İzmir ne de Ankara… Japon turistler 32 yıldır İç Anadolu’nun mütevazı bir köyüne akın ediyor. Kırşehir’in Çağırkan köyü, Japon prenslerinin bizzat ziyaret ettiği, yüzlerce bitki ve ağacın dikildiği özel bir alan sayesinde “Türkiye’nin küçük Japonya’sı” olarak anılıyor. Her ilkbaharda rengarenk bir manzaraya bürünen köy, hem doğa tutkunlarının hem de tarih meraklılarının uğrak noktası haline geliyor.

Prens Takahito kazıları başlattı

1993 yılında Japon Prensi Takahito Mikasa, Kaman Kalehöyük kazılarını başlatmak üzere Türkiye’ye geldi. Bu ziyaret, yalnızca bir arkeoloji çalışması değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel bağların da güçlenmesine vesile oldu. Prensin onuruna, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından Çağırkan köyüne 300’den fazla ağaç ve bitki gönderildi.

Küçük Japonya: Bahçeler ve göletler

O tarihten bu yana köy, her bahar adeta renk cümbüşüne dönüşüyor. Kiraz, elma, erik, ayva ve salkım söğüt ağaçlarının yanı sıra Japon bahçelerinden esinlenen yapay şelaleler, göletler ve sazan balıkları köyün atmosferini eşsiz kılıyor. Japon fenerleri ve Budha tapınağı minyatürü ise ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Turistlerin uğrak noktası

Özellikle ilkbahar aylarında köy, hem Türk hem de Japon turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Japonya’dan gelen turistler, atalarının izlerini sürmek için Çağırkan’a akın ederken, yerli turistler de bu kültürel buluşmaya tanıklık etmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Bugün köy, “Kırşehir’in küçük Japonya’sı” olarak anılıyor.