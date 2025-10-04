TÜİK’in eylül ayı enflasyon verisi sonrası memur ve emeklilerin Ocak 2026 zammı için ilk tahminler netleşti. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının 18.810 TL’ye çıkabileceğini belirtti. SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı %11,43, memur ve memur emeklileri için ise %17,79 olarak öngörülüyor.

Eylül enflasyonu ve 3 aylık zam farkı

Eylül ayında aylık enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 olarak gerçekleşti. Ocak–Eylül dönemi enflasyonu %25,43’e ulaştı.

Buna göre:

SSK ve Bağkur emeklileri için 3 aylık zam farkı %7,5

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında %13,64

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Uzmanlara göre kalan üç ayın enflasyonu aylık ortalama %1 olursa, yıllık enflasyon %28,81; %1,5 olursa %31,14; %3 olursa ise %33,66 seviyesinde gerçekleşebilir.

“Yıl sonu %30 hedefi için son üç ayın ortalama enflasyonunun 1,5 puanın altında çıkması gerekiyor,” diyor Emin Yılmaz.

Ocak zammı tahminleri

SSK ve Bağkur emeklileri: %11,43 zam

Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme farkı eklenince %17,79 zam

En düşük emekli maaşı

Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Tahminlere göre ocak ayında en düşük maaş 18.810 TL civarında olacak.

“Hükümet maaş politikasına göre en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle birlikte enflasyon oranında artırıyor,” açıklamasını yapan Yılmaz, bu rakamların yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekti.