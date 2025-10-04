Borsada yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altın yatırımında Darphane Altın Sertifikası, gram altının getirisini geride bıraktı.

Son verilere göre, sertifika bir ayda yüzde 32, bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 122,8 olarak kaydedildi. Sertifikalar yılın başında 30,5 liradan işlem görürken, geçtiğimiz hafta 68,63 liraya kadar yükseldi.

Gram altın performansı

Gram altın ise yıl başından bu yana yüzde 74 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta gram altın 5.213 lira ile rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 3.923 dolar ile rekor kırdı.

Altın sertifikasının avantajları

Uzmanlar, Darphane Altın Sertifikasının yatırımcılara sunduğu avantajlara dikkat çekiyor:

Küçük tutarlarla yatırım yapılabilmesi

Fiziki altın saklama riskinin olmaması

Her sertifikanın 0,01 gram altına denk gelmesi

Bu özellikler, küçük yatırımcılar için sertifikayı cazip hâle getiriyor ve altına güvenli yatırım imkânı sunuyor.