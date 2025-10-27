Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılına girerken kabinede 3-4 revizyon yapabileceği konuşuluyor. Bakanların plan ve bütçe komisyonlarına katılımı sonrası Aralık ayında yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

Kabine Değişikliğinde Son Kulislere İşaret

Uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği iddialarının çoğu asılsız çıkarken, bu kez Aralık ayı işaret ediliyor. Erdoğan’ın, yerel seçim sonrası AK Parti’deki kurmay değişikliklerinin ardından kabineye de minimum 3 koltuk değişikliği yapması bekleniyor.

Hangi Bakanlıklar Değişebilir?

Olası değişiklikler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler, Ticaret, Gençlik ve Spor ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları öne çıkıyor. Kabinede kökten değişim beklenmiyor, mevcut yapı büyük ölçüde korunacak.

Meclis’te Plan ve Bütçe Maratonu

Bakanlar, TBMM’de plan ve bütçe komisyonlarında görüşmelere katılacak. Tarihler şu şekilde:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4 Kasım

Ticaret Bakanlığı: 5 Kasım

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 6 Kasım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 7 Kasım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 11 Kasım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 12 Kasım

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 13 Kasım

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 14 Kasım

İçişleri Bakanlığı: 17 Kasım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 18 Kasım

Dışişleri Bakanlığı: 19 Kasım

Milli Eğitim Bakanlığı: 20 Kasım

Sağlık Bakanlığı: 21 Kasım

Tarım ve Orman Bakanlığı: 24 Kasım

Adalet Bakanlığı: 25 Kasım

Milli Savunma Bakanlığı: 26 Kasım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 27 Kasım

Önceki Değişiklikler ve Parti Yönetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki süreçte AK Parti kurmayları ve İstanbul il başkanını değiştirerek Abdullah Özdemir’i Osman Nuri Kabaktepe’nin yerine göreve getirmişti. Ayrıca İletişim Başkanlığı görevine Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atanmıştı.