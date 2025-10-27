Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılına girerken kabinede 3-4 revizyon yapabileceği konuşuluyor. Bakanların plan ve bütçe komisyonlarına katılımı sonrası Aralık ayında yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.
Kabine Değişikliğinde Son Kulislere İşaret
Uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği iddialarının çoğu asılsız çıkarken, bu kez Aralık ayı işaret ediliyor. Erdoğan’ın, yerel seçim sonrası AK Parti’deki kurmay değişikliklerinin ardından kabineye de minimum 3 koltuk değişikliği yapması bekleniyor.
Hangi Bakanlıklar Değişebilir?
Olası değişiklikler arasında Aile ve Sosyal Hizmetler, Ticaret, Gençlik ve Spor ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları öne çıkıyor. Kabinede kökten değişim beklenmiyor, mevcut yapı büyük ölçüde korunacak.
Meclis’te Plan ve Bütçe Maratonu
Bakanlar, TBMM’de plan ve bütçe komisyonlarında görüşmelere katılacak. Tarihler şu şekilde:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 4 Kasım
Ticaret Bakanlığı: 5 Kasım
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 6 Kasım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 7 Kasım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 11 Kasım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 12 Kasım
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 13 Kasım
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 14 Kasım
İçişleri Bakanlığı: 17 Kasım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 18 Kasım
Dışişleri Bakanlığı: 19 Kasım
Milli Eğitim Bakanlığı: 20 Kasım
Sağlık Bakanlığı: 21 Kasım
Tarım ve Orman Bakanlığı: 24 Kasım
Adalet Bakanlığı: 25 Kasım
Milli Savunma Bakanlığı: 26 Kasım
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 27 Kasım
Önceki Değişiklikler ve Parti Yönetimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki süreçte AK Parti kurmayları ve İstanbul il başkanını değiştirerek Abdullah Özdemir’i Osman Nuri Kabaktepe’nin yerine göreve getirmişti. Ayrıca İletişim Başkanlığı görevine Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atanmıştı.