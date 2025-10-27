Türk futbolunun güvenilirliğini sarsan iddiaların ardından, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden art arda sert açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Gaziantep deplasmanı öncesinde gerçekleştirdikleri okul ziyaretinde basın mensuplarına konuştu. Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun sözlerini destekleyerek şu ifadeleri kullandı:

“İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları, bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Bu konunun üzerine gidilmesi çok önemli. Fenerbahçe olarak yıllardır bu sorunları dile getirdik, şimdi haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına şok edici ama aynı zamanda umut verici gelişmeler yaşanıyor. Hacıosmanoğlu ve ekibini kutluyorum, sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de sürecin takipçisi olacağız.”

Saran ayrıca, bu sürecin Türk futbolu için bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı:

“İnşallah bu yaşananlar bir milat olur. Artık kimsenin futbolun adaletini kirletmesine izin verilmemeli. Ortaya çıkan bu tablo üzücü ama temizlenme süreci için bir fırsat.”

Beşiktaş JK da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, TFF’nin yürüttüğü çalışmayı desteklediklerini belirtti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve bu hesapları aktif şekilde kullandıkları yönündeki açıklamaları büyük bir dikkatle takip ettik.

Hacıosmanoğlu’nun başkanlığında yürütülen bu çalışmanın temiz futbol adına bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan, bahis hesapları bulunan ve aktif olarak bahis oynayan hakemlerin kimliklerini, bu hakemlerin görev aldığı maçları ve oynadıkları bahis türlerini şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyoruz.”

Beşiktaş, sürecin yalnızca bugüne değil, geçmişe dönük şekilde de ele alınması gerektiğini vurguladı:

“Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif olarak bahis oynuyor” açıklamasının ardından, futbol camiasında adeta deprem yaşanırken, kulüplerin tepkileri de sürecin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın çağrıları, sadece hakemlerin değil, Türk futbolunun tamamının yeniden yapılanması gerektiği yönünde ortak bir mesaj taşıyor.

Gözler şimdi TFF’nin atacağı adımlarda — ve açıklanacak kapsamlı raporda. Futbolseverler, yıllardır konuşulan “temiz futbol” hedefinin bu kez gerçekten hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor.