IMEI kayıt ücreti: 445 BŞN 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye çıktı.
Araç Muayene ücreti: 2 bin 620 TL'den 3 bin 288 TL'ye yükseldi.
En düşük radar cezası: 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye çıktı.
Yurt dışı çıkış harcı: Bin TL'den Bin 250 TL'ye yükseldi.
A sınıfı ehliyet harcı: Bin 883 TL'den 2 bin 316 TL'ye çıktı.
B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 6 bin 984 TL'ye yükseldi.
3 yıllık pasaport harcı: 8 Bin TL'den 9 bin 840 TL'ye çıktı.
10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 867 TL'ye yükseldi.
