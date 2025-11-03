IMEI kayıt ücreti: 445 BŞN 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye çıktı.

Araç Muayene ücreti: 2 bin 620 TL'den 3 bin 288 TL'ye yükseldi.

En düşük radar cezası: 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye çıktı.

Yurt dışı çıkış harcı: Bin TL'den Bin 250 TL'ye yükseldi.

A sınıfı ehliyet harcı: Bin 883 TL'den 2 bin 316 TL'ye çıktı.

B sınıfı ehliyet harcı: 5 bin 678 TL'den 6 bin 984 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanıyor
3 yıllık pasaport harcı: 8 Bin TL'den 9 bin 840 TL'ye çıktı.

10 yıllık pasaport harcı: 11 bin 274 TL'den 867 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi