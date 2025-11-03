AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı ve Belediye Meclis Grubu, Bostanlı Pazarı’nın 9 yıllığına özel bir şirkete devredilmesine sert tepki gösterdi. İlçe esnafı ve vatandaşın haklarının gasp edildiği belirtilerek, kararın kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, ortak açıklamalarında Bostanlı Pazarı’nın kamusal bir alan olduğunu hatırlatarak, “Mevcut belediye yönetimi bu alanı 9 yıllığına özel bir şirkete vererek esnafın ve vatandaşın hakkını hiçe saymıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, söz konusu ihalenin 800–900 milyon TL arasında bir rant oluşturduğu ve belediyenin bu tutardan yalnızca 180 milyon TL gelir elde edeceği vurgulandı:

“Aradaki fark, yani yüz milyonlarca liralık haksız kazanç, rantiyecilerin cebine girecektir. Karşıyaka Belediyesi, bu işlemle kentin geleceğini birilerinin çıkarına ipotek altına almıştır. Esnaf mağdur edilmiş, halkın hakkı gasp edilmiştir.”

Köse ve Ünal, kiralanan alanda ‘tekstil fuarı’ adı altında kurulacak yerin aslında bir sosyete pazarı olduğunu belirtti:

“Fuar dedikleri bir haftalık olur; ancak Bostanlı Pazarı’nı dokuz yıllığına özel bir şirkete vererek burada haftalık ‘sosyete pazarı’ kurmak, kayıt dışı ekonomiye çanak tutmakta ve Karşıyaka esnafına büyük darbe vurmaktadır.”

Açıklamada, kararın sorumlusunun Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal olduğu vurgulandı:

“Pazar esnafı ile Karşıyaka esnafını karşı karşıya getiren, bu ranta çanak tutan kişi Sayın Behice Ünsal’dır. Kamuoyu tepkisine rağmen projeden dönmemek için ısrar ediyor.”

AK Parti yetkilileri, sürecin yeniden değerlendirilebilmesi için şu çağrıyı yaptı:

“Şayet mevcut esnafa zarar vermeden ve ortaya çıkacak kazancın tamamı belediye kasasına girecek şekilde bir çalışma yapılsaydı, projeyi yeniden gözden geçirirdik. Ancak mevcut haliyle düzenleme tamamen rant odaklıdır ve Karşıyaka’nın çıkarına değildir.”

Köse ve Ünal, kararın ekonomik bir mesele olmanın ötesinde şeffaflık, kamu yararı ve adalet ilkeleri açısından ciddi bir sorun olduğunu belirtti:

“Karşıyaka’nın malı Karşıyakalılarındır. Esnafın ekmeğine, vatandaşın hakkına dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Rant düzenine, peşkeş siyasetinin Karşıyaka’da kök salmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Açıklamanın sonunda, AK Parti Karşıyaka İlçe Teşkilatı ve Meclis Grubu’nun, konunun hem hukuki hem idari yollarla takipçisi olacağı duyuruldu.