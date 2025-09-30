2026 yılına yaklaşırken, vergi, harç ve trafik cezalarındaki artış oranları merakla bekleniyor. Uzmanlar, yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bu da motorlu taşıtlar vergisi (MTV), emlak vergisi ve trafik cezalarına ciddi bir artış getirecek.
2026 için yüzde 25,25’lik artış bekleniyor
Ekonomist Alaattin Aktaş, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 civarında olacağını duyurdu. Aktaş, Yİ-ÜFE oranının eylül ve ekim aylarında yüzde 1,5 artış göstermesiyle birlikte, YDO’nun bu seviyeye çıkacağını belirtti. Bu tahmin, trafik cezalarından MTV’ye, emlak vergisinden harçlara kadar birçok kalemde ciddi artış anlamına geliyor.
Trafik cezalarına yüzde 25,25 zam
Trafik cezalarındaki artış da yılbaşında ciddi bir şekilde hissedilecek. 2025'teki trafik cezalarına göre, 2026 yılında zamlı fiyatlar şöyle olacak:
2026 trafik cezaları:
|Trafik İhlali
|2025 (TL)
|2026 (TL)
|Kırmızı ışık ihlali
|2.167
|2.714
|Trafik işaret levhalarına uymamak
|993
|1.243
|Cep telefonu kullanmak
|2.167
|2.714
|Emniyet kemeri takmamak
|993
|1.243
|Makas atmak
|9.267
|11.606
|Drift atmak
|46.392
|58.105
|Tek yönlü yolda ters yönde gitmek
|9.267
|11.606
|Hatalı park etmek
|993
|1.243
|Engellilere ayrılan yerlere park etmek
|1.986
|2.487
|Emniyet şeridi ihlalleri
|9.267
|11.606
|Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak
|2.167
|2.714
|Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak
|4.512
|5.651
|Hız sınırını %50’den fazla aşmak
|9.267
|11.606
|Plaka ile ilgili bazı ihlaller
|3.080
|3.870
|Yaya takip kurallarına uymamak
|993
|1.243
|Alkollüyken araç kullanmak
|9.267
|11.606
|Alkollüyken araç kullanmak (2. defa)
|11.622
|14.556
|Alkollüyken araç kullanmak (3. defa ve sonrası)
|18.677
|23.392
|Alkol kontrolüne izin vermemek
|26.557
|33.262
MTV ve emlak vergisi artışı
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisinde de önemli artışlar bekleniyor. MTV, 2026 yılında yine yeniden değerleme oranında bir artış yaşayacak. Aktaş, 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi 2026 yılında da MTV’nin YDO oranında artırılacağını tahmin ediyor.
Emlak vergisi ise farklı bir hesaplama ile artacak. Emlak vergisinin, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması gerekiyor. Bu nedenle 2026’da emlak vergisinin yaklaşık %12,62 oranında zamlanması bekleniyor.