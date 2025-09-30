2026 yılına yaklaşırken, vergi, harç ve trafik cezalarındaki artış oranları merakla bekleniyor. Uzmanlar, yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bu da motorlu taşıtlar vergisi (MTV), emlak vergisi ve trafik cezalarına ciddi bir artış getirecek.

2026 için yüzde 25,25’lik artış bekleniyor

Ekonomist Alaattin Aktaş, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,25 civarında olacağını duyurdu. Aktaş, Yİ-ÜFE oranının eylül ve ekim aylarında yüzde 1,5 artış göstermesiyle birlikte, YDO’nun bu seviyeye çıkacağını belirtti. Bu tahmin, trafik cezalarından MTV’ye, emlak vergisinden harçlara kadar birçok kalemde ciddi artış anlamına geliyor.

Trafik cezalarına yüzde 25,25 zam

Trafik cezalarındaki artış da yılbaşında ciddi bir şekilde hissedilecek. 2025'teki trafik cezalarına göre, 2026 yılında zamlı fiyatlar şöyle olacak:

2026 trafik cezaları:

Trafik İhlali 2025 (TL) 2026 (TL) Kırmızı ışık ihlali 2.167 2.714 Trafik işaret levhalarına uymamak 993 1.243 Cep telefonu kullanmak 2.167 2.714 Emniyet kemeri takmamak 993 1.243 Makas atmak 9.267 11.606 Drift atmak 46.392 58.105 Tek yönlü yolda ters yönde gitmek 9.267 11.606 Hatalı park etmek 993 1.243 Engellilere ayrılan yerlere park etmek 1.986 2.487 Emniyet şeridi ihlalleri 9.267 11.606 Hız sınırını %10’dan %30’a kadar aşmak 2.167 2.714 Hız sınırını %30’dan %50’ye kadar aşmak 4.512 5.651 Hız sınırını %50’den fazla aşmak 9.267 11.606 Plaka ile ilgili bazı ihlaller 3.080 3.870 Yaya takip kurallarına uymamak 993 1.243 Alkollüyken araç kullanmak 9.267 11.606 Alkollüyken araç kullanmak (2. defa) 11.622 14.556 Alkollüyken araç kullanmak (3. defa ve sonrası) 18.677 23.392 Alkol kontrolüne izin vermemek 26.557 33.262

MTV ve emlak vergisi artışı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisinde de önemli artışlar bekleniyor. MTV, 2026 yılında yine yeniden değerleme oranında bir artış yaşayacak. Aktaş, 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi 2026 yılında da MTV’nin YDO oranında artırılacağını tahmin ediyor.

Emlak vergisi ise farklı bir hesaplama ile artacak. Emlak vergisinin, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması gerekiyor. Bu nedenle 2026’da emlak vergisinin yaklaşık %12,62 oranında zamlanması bekleniyor.